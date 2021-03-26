Президент Египта поручил разгрузить заблокировавшее Суэцкий канал судно

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовиться к облегчению груза контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление главы администрации канала Усамы Рабиа.

По словам Рабиа, в настоящее время эксперты оценивают, сколько из 18 300 контейнеров необходимо снять с судна, чтобы снять его с мели.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.