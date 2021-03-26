Отдел экономики 19:38

Не прошло и года после видеоконференции президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Signify Эриком Рондолатом, а компания уже отчитывается о большой работе, позволившей сэкономить в ряде городов Азербайджана значительные объемы электроэнергии. Как сообщил Trend региональный директор Signify в странах Кавказа и Центральной Азии Андрей Захаркив, в городах Баку, Сумгайыт и Шамахы компания реализует проекты уличного освещения, в рамках которых устанавливаются светодиодные светильники Philips. На первом этапе упор был сделан на освещение улиц, где до этого ее не было. Сегодня происходит замена старых светильников, которые уже не пригодны к эксплуатации из-за повреждения или естественного износа и выхода из строя. Монтажные работы продолжаются. В частности, Signify уже установила около 20 тыс светодиодных светильников в Бинагадинском, Низаминском, Сураханском, Насиминском, Хазарском и Сабунчинском районах Баку и Балакенском районе на северо-западе страны. Показатели энергоэффективности повысились уже на 50%. И, что интересно, специально для Баку компания выпустила уникальную линейку светильников с очень теплым цветом света, под названием «Baku Champagn», который сохраняет ту самобытную атмосферу города, которой так гордятся жители столицы.

Конечно, хорошо, когда компания-исполнитель выполняет поставленную задачу не только грамотно и эффективно, но учитывает при этом красоту и традиции обслуживаемого участка, ее специфику. Но в данном случае, как отмечает региональный директор, Signify намерена объединить свои проекты в одну сеть. А это уже даст возможность городам страны при освещении улиц сэкономить до 80% электроэнергии. Да, на данном этапе в проектах используются «умные» светильники Philips. На последующих этапах их объединят в одну сеть с помощью системы управления от Signify, что даст возможность не только экономить до 80% электроэнергии, а еще повысить при этом уровень освещенности улиц и дорог. Да, именно такие пожелания высказал президент Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с Эриком Рондолатом в мае прошлого года. Стороны договорились также расширить сотрудничество в перспективе в области значительного повышения производительности в сельском хозяйстве. И не в одной какой-то сфере, а во всем аграрном секторе в целом - животноводстве, птицеводстве, земледелии, производстве экологически чистой сельхозпродукции, сокращении потребления воды, применении современных технологий и подготовки молодых кадров. Глава государства полностью поддержал тогда и инициативу компании по технологиям для оказания помощи в самозащите человечества. В частности, шла речь и о новых технологиях в сфере борьбы с коронавирусом. Все это легко понять. В последние годы международная общественность проявляет большой интерес к методам снижения энергопотребления при освещении: 30% вырабатываемой энергии приходится на долю освещения, а потенциальная экономия применения энергоэффективных технологий составляет 75%-90%. Многие страны отказываются от ламп накаливания и переходят на новые технологии. Прогнозируется, что переход на LED–лампы позволит к 2025 году снизить расходы на освещение на 50%, снизив при этом на 20 млн тонн объем углеродных эмиссий в атмосферу в год.