Британия продлит запрет на зарубежные поездки
Власти Великобритании собираются продлить до августа запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом сообщает Sunday Times.
Правительство обещало объявить 12 апреля дату возобновления сообщения с другими странами. Предполагалось, что это будет 17 мая. Однако в последние недели власти все чаще говорят о том, что планировать отпуск за границей летом еще слишком рано.
При этом даже после открытия границ планируется ввести систему туристических коридоров. Страны будут разделены на зеленый, желтый и красный списки.