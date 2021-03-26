Жестокое убийство в Гобустане: мужчина обезглавил свою жену

В селе Нариманкенд Гобустанского района произошло жестокое убийство, сообщает АПА.

Около 18:00 житель села Эльнур Ярахмед оглу Расулов 1980 года рождения, в ходе семейной ссоры ножом обезглавил жену Расулову Биллуру Алекбер гызы 1986 года рождения.

После убийства своей жены, матери троих детей, он перерезал себе руки ножом, а также нанес раны в живот.

Мужчина был доставлен на машине скорой медицинской помощи в Шамахинскую центральную районную больницу.