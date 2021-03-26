Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Сегодня в Азербайджане отмечают 102-ю годовщину создания органов безопасности. Как сообщает сайт СГБ, сегодня начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и члены коллегии СГБ посетили Аллею почетного захоронения и почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

В Аллее шехидов была почтена память героических сынов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Родины. Была почтена память сотрудников органов национальной безопасности, погибших в борьбе за защиту азербайджанской государственности и освобождение земель, к их могилам были возложены цветы.

Затем состоялось торжественное открытие новых административных зданий Хатаинского и Сураханского районных управлений СГБ.

В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии СГБ, личный состав указанных районных управлений, глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафик Гулиев и глава Исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов.

Генерал-полковник Али Нагиев выразил глубокую признательность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за открытие новых административных зданий Хатаинского и Сураханского районных управлений СГБ, а также условия, созданные для более эффективной и профессиональной организации оперативно-служебной деятельности сотрудников территориальных органов.

В заключение начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев дал рекомендации и поручения личному составу районных управлений СГБ, еще раз поздравив сотрудников и пожелав им успехов в служебной деятельности.