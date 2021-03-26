Нидерланды: Торговля людьми под прикрытием пандемии
Пандемия накрыла черным покрывалом экономического кризиса туристическую отрасль во всем мире. Под ее «полог» попал и связанный с ней ресторанный и гостиничный бизнес.
Несмотря на все это, Нидерланды выдали 500 виз, главным образом, выходцам из стран Азии. Часть въездных документов использовали владельцы ресторанов. Об этом свидетельствует расследование журналистов из еженедельного издания De Groone Amsterdammer.
По данным статьи, опубликованной в журнале, с момента закрытия ресторанов из-за коронавируса через голландская иммиграционная служба (IDN) прошли порядка 500 трудовых мигрантов из Азии. Цель — возможность трудоустройства в туристической отрасли Нидерландов. Как известно, во многих странах рестораны все еще имеют право обслуживать клиентов только блюдами на вынос.
Еженедельник сообщает, что по прибытии многих поваров известили, что для них работы нет. Некоторых устроили работать совсем на других условиях, чем было обещано перед приездом — получать они стали меньше, работая при этом по 10-12 часов в сутки.
Журналисты-расследователи из платформы Investico, которые готовили материал для De Groone Amsterdammer, установили, что работодатели платят тем, кто все же устроен в качестве повара, значительно меньшее вознаграждение. А прибывшие из Азии при этом боятся выступить против хозяев заведений, чтобы в случае увольнения не потерять трудовую визу на пребывание в этой стране Евросоюза.
Ситуация для гастарбайтеров крайне тяжелая: они не могут вернуться на родину, так как там за ними числятся немалые долги, которые и вынудили уехать на заработки в Европу, в Нидерланды.
Потому часто здесь они работают просто в невольничьих условиях. Барбара Вертхойзен из институции ACM, которая занимается проблемой торговли людьми в Амстердаме, рассказала журналистам, что такая ситуация часто выгодна и на руку владельцам ресторанов.
- Новые мигранты не знают ни здешнего языка, ни культуры, и становятся практически как заключенные. Их потому легче эксплуатировать, таким образом делая из прибывших дешевую рабочую силу, - считает она.
В то же время государственная институция IDN, которая ведает выдачей виз гастарбайтерам на пребывание к Королевстве Нидерланды, почему-то не усмотрела никаких несправедливостей по отношению к въехавшим в страну азиатам. Что не может не вызывать вопросов и внимания международных правозащитных организаций.
Торговля людьми, считающаяся преступлением во многих странах мира, которую привычно связывают с азиатскими государствами, где царят далеко не демократические режимы, оказывается, существует и в такой благополучной с виду стране Евросоюза, как Нидерланды.
Под прикрытием проблем, связанных с пандемией, здесь некоторые хозяева бизнеса пускаются во все тяжкие. И все для того, чтобы получить прибыль любой ценой, а самим пережить тяжелые времена. За счет рабского труда и невыносимых условий для гастарбайтеров из бедных стран Азии.
Невольно вспоминается давняя история, когда Голландия владела колониями и торговала рабами на невольничьих рынках.
А вы говорите: права человека, равноправие...