Нидерланды: Торговля людьми под прикрытием пандемии

Отдел международной информации 21:41

Пандемия накрыла черным покрывалом экономического кризиса туристическую отрасль во всем мире. Под ее «полог» попал и связанный с ней ресторанный и гостиничный бизнес. Несмотря на все это, Нидерланды выдали 500 виз, главным образом, выходцам из стран Азии. Часть въездных документов использовали владельцы ресторанов. Об этом свидетельствует расследование журналистов из еженедельного издания De Groone Amsterdammer.

По данным статьи, опубликованной в журнале, с момента закрытия ресторанов из-за коронавируса через голландская иммиграционная служба (IDN) прошли порядка 500 трудовых мигрантов из Азии. Цель — возможность трудоустройства в туристической отрасли Нидерландов. Как известно, во многих странах рестораны все еще имеют право обслуживать клиентов только блюдами на вынос. Еженедельник сообщает, что по прибытии многих поваров известили, что для них работы нет. Некоторых устроили работать совсем на других условиях, чем было обещано перед приездом — получать они стали меньше, работая при этом по 10-12 часов в сутки. Журналисты-расследователи из платформы Investico, которые готовили материал для De Groone Amsterdammer, установили, что работодатели платят тем, кто все же устроен в качестве повара, значительно меньшее вознаграждение. А прибывшие из Азии при этом боятся выступить против хозяев заведений, чтобы в случае увольнения не потерять трудовую визу на пребывание в этой стране Евросоюза. Ситуация для гастарбайтеров крайне тяжелая: они не могут вернуться на родину, так как там за ними числятся немалые долги, которые и вынудили уехать на заработки в Европу, в Нидерланды.