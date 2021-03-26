Ватиканский секс-скандал: продолжение кошмара наш обзор
Haqqin.az следит за развитием темы сексуального скандала в сердце католического мира — в Ватикане.
26 марта состоялось очередное заседание трибунала о сексуальных домогательствах и насилии по отношению к ученикам пресеминариума — специальной католической школы при соборе Святого Петра. В течение двух часов поляк Камиль Я. давал показания перед церковным судом по делу в обвинениях в тяжких преступлениях двух итальянских священников. Он рассказал о том, чему сам был свидетелем в стенах престижного учебного заведения для мальчиков.
Именно Камиль стал ключевой фигурой скандального дела, когда он поведал журналисту, расследовавшему произошедшее и выпустившего книгу, которая послужила началу процесса в стенах Ватикана.
Один из обвиняемых - Габриэле Мартинелли - в 2007 году был 14-летним, в должности старшего координатора в группе учеников, и уже тогда начал сексуально использовать другого ученика, что был младше него на год. Такое продолжалось в течение пяти лет.
Второй — 71-летний Эрнесто Радиче, тоже священник, бывший ректором пресеминариума имени св. Пия X целых 12 лет, покрывал сексуальные надругательства Мартинелли и не давал возможности начать следствие об этих случаях.
Поляк-свидетель жил тогда в учебном заведении в Ватикане в возрасте 13 лет, учился в этой школе, неоднократно, как и другие, участвовал в литургических службах в соборе Святого Петра в качестве служки.
На слушаниях перед трибуналом Камиль Я. рассказал, что многократно информировал начальство пресеминариума о том, что был свидетелем сексуальных действий старшего координатора Мартинелли по отношению к своему соученику. Он в деталях поведал, как Мартинелли в свое время принуждал другого подростка к половой близости.
В ходе следствия Камиль рассказал, что дважды контактировал на эту тему с тогдашним протоиереем собора святого Петра Анджело Комастри еще в 2014 году.
- После второго разговора с Комастри я был вышвырнут из пресеминариума, - сказал в пятницу Камиль Я.
Поначалу ему никто не хотел верить о сексуальном насилии в стенах престижного учебного заведения Ватикана.
И тогда, убедившись, что другого выхода у него нет, рассказал об этих случаях автору книжки «Первородный грех». Позже то же самое Камиль открыто повторил в телевизионной программе RAI TV (итальянское телевидение — прим. ред.).
Эта бомба разорвалась в 2017 году, и только после этого в Ватикане заинтересовались сексуальным скандалом и решили заняться скандальным делом, бросающим грязную тень на Апостольскую столицу и на католическую церковь.
Витторио Ланазни, викарий нынешнего кардинала Анджело Комастри признал во время процесса, что его шеф, тогдашний протоиерей собора святого Петра якобы звонил в прошлом в Государственный секретариат Ватикана и сообщал о «сексуальном насилии» в пресеминариуме.
В ходе дознания Камиль также рассказал, что и сам ранее испытывал притеснения и сильное психологическое давление в ватиканском интернате. Из-за этого его даже посещали мысли о самоубийстве.
В деле таким образом появился новый поворот, где прозвучало имя кардинала, архиепископа католической церкви Анджело Комастри.
Сейчас престарелому иерарху 78 лет, он тем не менее носит звание генерального викария на покое Его Святейшества в городе Ватикане и резиденции Папы в Кастель-Гандольфо, что говорит о его близости к самому понтифику Франциску. Который, как известно, нетерпим к священникам-педофилам и насильникам.
Дело, очевидно, приобретает серьезный оборот.
Самое интересное будет, если кардинала Комастри вызовут на допрос по делу Мартинелли-Радиче. Сможет ли он доказать, что сигнализировал в свое время высшим иерархам Ватикана о случаях сексуального насилия, в то время прямо или косвенно поучаствовав в изгнании свидетеля Камиля из учебного заведения?
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