26 марта состоялось очередное заседание трибунала о сексуальных домогательствах и насилии по отношению к ученикам пресеминариума — специальной католической школы при соборе Святого Петра. В течение двух часов поляк Камиль Я. давал показания перед церковным судом по делу в обвинениях в тяжких преступлениях двух итальянских священников. Он рассказал о том, чему сам был свидетелем в стенах престижного учебного заведения для мальчиков.

Haqqin.az следит за развитием темы сексуального скандала в сердце католического мира — в Ватикане.

Именно Камиль стал ключевой фигурой скандального дела, когда он поведал журналисту, расследовавшему произошедшее и выпустившего книгу, которая послужила началу процесса в стенах Ватикана.

Один из обвиняемых - Габриэле Мартинелли - в 2007 году был 14-летним, в должности старшего координатора в группе учеников, и уже тогда начал сексуально использовать другого ученика, что был младше него на год. Такое продолжалось в течение пяти лет.

Второй — 71-летний Эрнесто Радиче, тоже священник, бывший ректором пресеминариума имени св. Пия X целых 12 лет, покрывал сексуальные надругательства Мартинелли и не давал возможности начать следствие об этих случаях.

Поляк-свидетель жил тогда в учебном заведении в Ватикане в возрасте 13 лет, учился в этой школе, неоднократно, как и другие, участвовал в литургических службах в соборе Святого Петра в качестве служки.

На слушаниях перед трибуналом Камиль Я. рассказал, что многократно информировал начальство пресеминариума о том, что был свидетелем сексуальных действий старшего координатора Мартинелли по отношению к своему соученику. Он в деталях поведал, как Мартинелли в свое время принуждал другого подростка к половой близости.

В ходе следствия Камиль рассказал, что дважды контактировал на эту тему с тогдашним протоиереем собора святого Петра Анджело Комастри еще в 2014 году.

- После второго разговора с Комастри я был вышвырнут из пресеминариума, - сказал в пятницу Камиль Я.