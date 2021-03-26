Европе предрекли дефицит товаров

Дополнительная неделя простоя в Суэцком канале приведет к серьезным перебоям с поставками в Европе, заявил руководитель морских исследований школы Флетчера при американском университете Тафтса, профессор Рокфорд Вайтц в беседе с ТАСС.

«Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими. Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои», – предупредил эксперт.

По его словам, из-за блокировки Суэцкого канала могут пострадать европейские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от стабильных и предсказуемых поставок ближневосточной нефти по данному маршруту. Кроме того, простой может вызвать в Европе дефицит электроники и иных товаров, которые импортируются из Азиатско-Тихоокеанского региона.