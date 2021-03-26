В Гяндже открыли новое здание городского управления СГБ видео
Накануне 102-й годовщины создания органов безопасности Азербайджанa и профессионального праздника состоялось торжественное открытие нового административного здания Гянджинского городского управления Службы государственной безопасности (СГБ) республики, сообщает сайт СГБ.
В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии Службы государственной безопасности, сотрудники управления и глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, руководители правоохранительных органов.
В начале церемонии участники возложили цветы к установленному на главной площади Гянджи памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память.