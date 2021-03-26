В США разрабатывают «паспорта вакцинации»

Администрация президента США Джо Байдена и частные американские компании разрабатывают проект «паспортов вакцинации» от коронавируса нового типа, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.

В основном разработкой занимается министерство здравоохранения и социальных служб США, указано в материале. Ожидается, что «паспорта» будут бесплатными и доступными через приложение для смартфонов, при этом американцы, не имеющие возможности использовать приложения, должны будут распечатывать документ.

Издание отмечает, что разработчики проекта сталкиваются с рядом проблем, в числе которых обеспечение конфиденциальности данных. Власти планируют создать системы, которые нелегко взломать, и паспорта, которые нельзя подделать.