В Германии вводят ограничения для прибывающих из Франции

Франция, с точки зрения германских властей, с воскресенья, 28 марта, считается зоной повышенного риска из-за быстрого распространения коронавируса. Этот статус присваивается в ФРГ регионам, где прирост заражений за последние семь дней в расчете на 100 тысяч населения превышает 200 случаев. Во Франции этот показатель составляет сейчас более 300 случаев, сообщает DW.

Это означает, что прибывающие в Германию из этой страны обязаны предъявить документ о негативном результате теста на коронавирус, а также провести на карантине 10 дней. Получив, однако, повторный негативный тест спустя пять дней после въезда в Германию, они имеют право досрочно выйти из карантина.

Германия присваивает странам и регионам три различных статуса в зависимости от эпидемиологической ситуации. Кроме зон повышенного риска, в этой классификации имеются зоны риска, в которых прирост заражений за последние семь дней из расчета на 100 тысяч населения составляет до 50 случаев, и зоны высокого риска, в которых распространены наиболее опасные новые варианта коронавируса.