Шестилетний британец случайно раскопал коралл палеозойской эры

Шестилетний житель английского города Уолсолл Сиддак Сингх Джамат нашел в своем саду окаменелость, датируемую миллионами лет, после того, как на Рождество получил набор для охоты за окаменелостями, пишет The Guardian.

По словам мальчика, он просто копал землю в поисках червей, когда наткнулся на коралл, напоминающий по своей форме крупный рог. Он назвал свою находку «роговым кораллом».

Принадлежность коралла к палеозойской эре смог определить отец мальчика Виш Сингх, который сам состоит в группе по окаменелостям в Facebook.

Ему удалось узнать, что находки, подобные этой, существовали 251–488 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, когда Англия находилась под водой.