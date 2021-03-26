Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что предложил главе Минфина Эдуарду Гегеру поменяться должностями, чтобы разрешить возникший в стране правительственный кризис, возникший из-за поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает издание Aktuality.

В свою очередь, Гегер заявил о готовности возглавить кабинет министров и встретиться с руководством других партий правящей коалиции, которые уже предварительно согласились с таким вариантом разрешения правительственного кризиса. В ближайшее время он обратится к президенту Зузане Чапутовой с просьбой принять его для обсуждения «рокировки» в правительстве.