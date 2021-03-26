По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате стрельбы, которую неизвестный преступник устроил в одном из магазинов города Эссекс (штат Мэриленд). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

По их данным, полиция прибыла на вызов к магазину около 07:00 (15:00 бакинское время). На месте происшествия были обнаружены тела двух жертв, еще один человек получил ранение.

Спустя некоторое время в расположенном поблизости жилом комплексе был зафиксирован еще один инцидент со стрельбой. Как уточняет телеканал, неизвестный, по всей видимости, выстрелил сам в себя, он доставлен в больницу.

Полиция пока не готова утверждать, что оба случая связаны между собой. Также нет сведений о том, что пострадавший мужчина ранее открыл огонь в магазине. Правоохранительные органы начали расследование.