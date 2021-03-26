Обстоятельства трагической гибели Нихада Алиева На основе заявления полиции Стамбула
Несколько дней назад в Стамбуле трагически погиб молодой азербайджанский предприниматель Нихад Алиев. Сразу после этого в СМИ и оппозиционных кругах развернулись спекуляции и манипуляции вокруг этой трагедии, а в социальных сетях начали распространять лживые видеосюжеты.
Чтобы пролить свет на подробности произошедшего, haqqin.az обратился за официальными комментариями в полицию Стамбула. Как сообщили изданию в полиции Стамбула, описываемый трагический инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Так в результате чистки оружия, произошел непроизвольный выстрел, который смертельно ранил молодого человека.
Все свидетели этого трагического инцидента были допрошены. Согласно их показаниям, а также проведенным следственным мероприятиям, в отельном номере, где погиб бизнесмен, не были обнаружены наркотические вещества. В полиции Стамбула добавили, что проведенная судебно-медицинская экспертиза не выявила наркотические вещества и в крови погибшего бизнесмена. Очевидцы также сообщили, что они стали свидетелями непроизвольного выстрела, приведшего к гибели Нихада Алиева.
Как сообщили haqqin.az в стамбульской полиции, Нихада Алиева доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. При этом в полиции подтвердили, что оружие действительно принадлежало покойному бизнесмену, с законным правом на его ношение.
Ряд СМИ также поспешно распространил информацию о том, что погибший Нихад Алиев являлся сотрудником SOCAR. Как сообщили haqqin.az в SOCAR, Нихад Алиев никогда не работал в этой компании. Эту информацию подтвердили и члены семьи погибшего.
Однако, некоторые оппозиционные СМИ пошли еще дальше и попытались связать трагедию, разыгравшуюся в судьбе молодого азербайджанца, с известными видеоклипами в турецком интернет-пространстве.
Как сообщили haqqin.az в полиции Cтамбула, распространенные в соцсетях кадры относятся к другой трагедии, произошедшей в стамбульском районе Шишли. В комнате отеля были обнаружены тела мужчины и женщины. Следствие установило, что погибшими являются 42-летняя Хиранур Коркмаз и 38-летний Мухммет Осман Гюрлек. В этом же номере были найдены наркотические средства.
Достаточно даже невооруженным взглядом сравнить фотографию погибшего бизнесмена с лицами участников фейковых видео в интернете, чтобы понять весь ужасающий масштаб лжи и провокаций, распространенных определенными силами.
Редакция Haqqin.az выразила соболезнования семье Нихада Алиева в связи с гибелью их сына и попросила членов семьи прокомментировать грязную кампанию, которую некоторые силы развернули вокруг гибели молодого азербайджанца.
«Это ужасно, когда какие-то люди разыгрывают грязные игры на трагедии людей. Мы потеряли нашего сына. Это ужасная трагедия и не дай Бог, чтобы кто-то столкнулся с подобным. Мы призываем с уважением отнестись к памяти нашего сына и прекратить эти грязные инсинуации вокруг его гибели», - сказали haqqin.az в семье Алиевых.