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Несколько дней назад в Стамбуле трагически погиб молодой азербайджанский предприниматель Нихад Алиев. Сразу после этого в СМИ и оппозиционных кругах развернулись спекуляции и манипуляции вокруг этой трагедии, а в социальных сетях начали распространять лживые видеосюжеты. Чтобы пролить свет на подробности произошедшего, haqqin.az обратился за официальными комментариями в полицию Стамбула. Как сообщили изданию в полиции Стамбула, описываемый трагический инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Так в результате чистки оружия, произошел непроизвольный выстрел, который смертельно ранил молодого человека.

Все свидетели этого трагического инцидента были допрошены. Согласно их показаниям, а также проведенным следственным мероприятиям, в отельном номере, где погиб бизнесмен, не были обнаружены наркотические вещества. В полиции Стамбула добавили, что проведенная судебно-медицинская экспертиза не выявила наркотические вещества и в крови погибшего бизнесмена. Очевидцы также сообщили, что они стали свидетелями непроизвольного выстрела, приведшего к гибели Нихада Алиева. Как сообщили haqqin.az в стамбульской полиции, Нихада Алиева доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. При этом в полиции подтвердили, что оружие действительно принадлежало покойному бизнесмену, с законным правом на его ношение. Ряд СМИ также поспешно распространил информацию о том, что погибший Нихад Алиев являлся сотрудником SOCAR. Как сообщили haqqin.az в SOCAR, Нихад Алиев никогда не работал в этой компании. Эту информацию подтвердили и члены семьи погибшего. Однако, некоторые оппозиционные СМИ пошли еще дальше и попытались связать трагедию, разыгравшуюся в судьбе молодого азербайджанца, с известными видеоклипами в турецком интернет-пространстве.