Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти.
"У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем", - сказал президент, выступая по государственному телевидению, передает Интерфакс.
Tenemos listos dos métodos para obtener las vacunas, a través del mecanismo Covax: Con la liberación del dinero que nos tienen secuestrado, y con el Plan Petróleo por Vacunas. ¡Venezuela tiene dignidad y cuenta con los recursos para garantizar la salud del pueblo venezolano! pic.twitter.com/PD5SCYwXPF— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 29, 2021
В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о доступе Венесуэлы к вакцинам через механизм COVAX. Однако на прошлой неделе власти страны заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca - один из основных препаратов, поставляемых по линии COVAX в Латинскую Америку.