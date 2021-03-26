В Чехии выявили ранее неизвестный штамм COVID-19

Новый тип мутации коронавирусной инфекции выявлен в Чехии, сообщило в понедельник, 29 марта, Чешское телевидение. Отмечается, что случай заражения новым штаммом зафиксировали эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно.

По словам медиков, неизвестная ранее мутация COVID-19 не является более опасной, чем британская или южноафриканская. Ее изучение продолжается. Также эксперты утверждают, что известные COVID-вакцины эффективны против нового штамма.

Как известно, в Чехии распространены и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса.

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Чехии с населением 10,7 миллиона инфицировались более 1,5 миллиона жителей, 25 874 из них умерли.