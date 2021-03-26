Северная Корея обвинила ООН в политике двойных стандартов

Позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет государства и ее право на самооборону. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал глава департамента МИД Северной Кореи по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

Чо Чхоль Су добавил, что резолюции ООН являются «прямым результатом враждебной политики США». «Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставятся под вопрос», — отметил он.

По словам северокорейского политика, пока СБ ООН будет использовать двойные стандарты, ситуация на Корейском полуострове продолжит обостряться.

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет 25 марта утром по местному времени. Снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны.