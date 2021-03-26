В Сирии изъята партия оружия террористов ПКК
Турецкие силы безопасности в ходе спецоперации в районе Аазаз на северо-западе Сирии перехватили крупную партию оружия, принадлежащую террористической организации PYD/YPG. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции.
Среди изъятых боеприпасов 2 противотанковые ракеты TOW, 24 автомата Калашникова, 1 снайперская винтовка и 2 крупнокалиберных пулемета ДШК.
Согласно информации, боевики планировали перебросить оружие в подконтрольный им Манбидж, чтобы атаковать мирных жителей и силы безопасности в освобожденных ВС Турции от террористов районах северной Сирии.