На Аляске погиб самый богатый человек Чехии
В США в штате Аляска погиб чешский миллиардер Петр Келлнер. Об этом информирует The New York Times.
Согласно сообщению, вертолет, на борту которого находился Келлнер, упал. Борт разбился рядом с ледником Кник, где 56-летний предприниматель катался на лыжах. С ним погибли еще один чешский турист, два гида и пилот.
Причина катастрофы уточняется.
Финансист Келлнер входил в топ-100 богатейших людей мира, подготовленный журналом Forbes. Издание отвело гражданину Чехии 88-ю строчку.