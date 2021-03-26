У южных границ Азербайджана опять «красная угроза»

Приграничная с Азербайджанской Республикой иранская провинция Гилан объявлена высшей красной зоной опасности коронавируса. Как передают иранские СМИ, в дни праздника Новруз около двух миллионов местных туристов традиционно посетили Гилан, отличающийся природными и историческими достопримечательностями, такими как густые леса, места обитания перелетных и местных птиц, пруды и реки, живописное побережье Каспийского моря, обширные парки и редкие растения.

Однако весенний праздник на природе обернулся резким увеличением случаев ковида. Минздрав ИРИ, обеспокоенный массовым наплывом в первый же праздничный день, потребовал, чтобы граждане из других регионов в 72 часа покинули Гилан. В городах провинции полиция через громкоговорители призывала туристов немедленно отправиться домой.

Однако почти никто на это не реагировал. Агентство Fars сообщило, что, несмотря на то, что в связи с ростом инфицирования коронавирусом в Иране закрыт въезд-выезд в 67 городах, за несколько праздничных дней в Гилан въехало 660 000 автомобилей и 1 миллион 570 000 человек. Повсеместно были нарушения масочного режима, социального дистанцирования, запрета на пребывание большого числа людей в закрытом помещении.

Между тем за время пандемии провинция Гилан не раз находилась в критической ситуации, а в этом году все еще более усугубилось в дни Новруза.

На сегодняшний день высший красный уровень опасности объявлен в 17 городах Ирана. Всего же за время пандемии в стране, по официальным данным, заразились ковидом около 1 млн 839 тыс. человек, умерли - 62 223. Однако, по оценкам иранских медицинских организаций, в частности, главы Иранской медицинской ассоциации Мохаммада Зафарганди, число погибших «по крайней мере в три раза выше».