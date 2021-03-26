Магеррамов и Гамидов пытались незаконно попасть на освобожденные территории

Сотрудники Управления полиции Джебраильского района Азербайджана задержали лиц, пытавшихся посетить освобожденные, но не полностью очищенные от мин территории.

В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что задержаны водитель Mersedes Афсар Магеррамов и его пассажир Махир Гамидов, которые пытались перейти блокпост в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, не выполнив законных требований сотрудников полиции.

Был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступков и направлен в суд.