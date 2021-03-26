Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами

По словам специалиста, сразу после пробуждения необходимо умыться прохладной водой.

Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express.

Кроме того, диетолог советует есть больше овощей и фруктов, пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок.

Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.

Врач также призвала добавить петрушку в свой привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.

Диетолог заключила, что увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту.