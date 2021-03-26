В Шуше нашли брошенные армянами оружие и боеприпасы
Продолжаются профилактические мероприятия по выявлению неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили haqqın.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шушинского районного отдела полиции и военнослужащие внутренних войск совместно с соответствующими структурами СГБ на территории города Шуша обнаружили 1 пулемет, 5 автоматов, 1 гранатомет, 31 гранату, 14 снарядов, 18 магазинов, 2 628 патронов различного калибра и другие боеприпасы.