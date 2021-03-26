Правозащитники сообщили о гибели более 450 человек в столкновениях в Мьянме

Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 459 человек. Об этом в понедельник сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме в своем Twitter.

По ее данным, с 1 февраля задержаны 2 559 граждан, в отношении 119 выдан ордер на арест.