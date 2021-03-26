Крупные военные учения на востоке России

Более 12 тысяч российских военнослужащих задействованы в учениях, на которых отработают применение группировок войск для обеспечения безопасности на востоке России, сообщает Интерфакс со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО).

Маневры проходят под руководством командующего войсками ВВО Геннадия Жидко. На нескольких полигонах Забайкалья запланирован ряд "практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении", в том числе ночью, говорится в сообщении.

По словам военных, в учении принимают участие более 12 тыс. человек, до 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 60 самолетов и вертолетов, более десяти беспилотников. Маневры продлятся до конца текущей недели, сообщили в ВВО.