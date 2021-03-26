В Турцию теперь можно с удостоверением личности с 1 апреля
Между правительствами Азербайджана и Турции завершен процесс утверждения протокола, согласно которому граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки, пользуясь лишь удостоверением личности, говорится в сообщении МИД Турции.
Согласно сообщению, обе страны завершили процесс утверждения протокола, подписанного 10 декабря 2020 года в Баку, передает Anadolu.
Протокол вступит в силу 1 апреля 2021 года. С этой даты при совершении взаимных поездок граждане Турции и Азербайджана смогут пересекать государственную границу, используя лишь удостоверение личности нового типа.