Айвазян опроверг возможную встречу с Байрамовым в Москве

Встреча глав министров иностранных дел Азербайджана и Армении, посвященная продолжению урегулирования в Карабахе, на данный момент не планируется. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"1 апреля я отправляюсь в Москву для участия в заседании совета глав МИД стран - участниц СНГ. В настоящий момент трехсторонняя или двусторонняя встреча с главой МИД Азербайджана не планируется, однако в ходе заседания, естественно, будут встречи с разными партнерами", - отметил он.