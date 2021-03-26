Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта Абдель Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал, ранее заблокированный огромным судном-контейнеровозом, успешно разблокировали.

О завершении операции сообщила его пресс-служба, передает Reuters.

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", - написал президент Египта в Twitter.

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник.