В Лянкяране задержан наркоторговец
Жителя Лянкярана задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате операции, проведенной на основании полученной информации сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, был задержан житель поселка Нариманабад Э.Гулиев, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.
Во время личного досмотра у него были обнаружены и изъяты два целлофановых пакета с героином и психотропным веществом метамфетамин. Во время обыска в доме Э.Гулиева было также обнаружено 1 кг 555 граммов героина и 510 граммов метамфетамина.
По факту проводится расследование.