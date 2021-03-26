Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Во вторник, 30 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
На Апшероне ночью 5-8, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление - 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
В регионах Азербайджана, в частности, на некоторых горных территориях, ожидаются осадки, местами туман, ветер восточный. Ночью 4-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
30 марта на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.