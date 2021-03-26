Экс-спецдокладчик ООН стала новым генсеком Amnesty International
Француженка Агнес Калламар, до недавнего времени работавшая специальным докладчиком ООН по вопросу внесудебных казней, назначена новым генеральным секретарем правозащитной организации Amnesty International. Об этом говорится в заявлении неправительственной организации со штаб-квартирой в Лондоне, передает ТАСС.
Согласно заявлению, полномочия Калламар на новом посту рассчитаны на четыре года. В этом качестве она сменит нидерландку Джули Верхаар, которая временно исполняла обязанности генсека с конца 2020 года после ухода южноафриканца Куми Найду по состоянию здоровья.