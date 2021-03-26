Мощная пылевая буря из Китая обрушилась на Южную Корею и Японию

Корейцы и японцы страдают от облаков песка, принесенных ветром из пустыни Гоби. По информации «Ренхап», песчаная буря накрыла южнокорейскую столицу Сеул и почти всю страну.

Детей, сердечников и людей, страдающих от респираторных заболеваний призвали оставаться дома.

В Японии песком забросало юго-запад, в том числе Хиросиму, передало NHK. Синоптики ожидают, что уже к завтрашнему дню буря достигнет Токио.

Эффекты от загрязнения воздуха ощутили и в самой китайской столице Пекине. По словам местных жителей, небо там стало желто-оранжевым, а солнце — синим.