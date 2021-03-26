Турецкая армия уничтожила особо опасного террориста
Турецкая армия при поддержке разведслужб провела очередную успешную операцию на севере Ирака, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
По данным источников в структурах безопасности Турции, в иракском районе Кандиль ликвидирован так называемый «координатор по таможне» террористической организации РКК Омер Айдын.
Террорист считался одним из ответственных за контрабанду оружия, людьми и наркотиками на ирано-иракской границе.
По позывным «Ренас Айдын» он орудовал в рядах террористов на севере Ирака с 1999 года и был уничтожен 2 февраля текущего года.