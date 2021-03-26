Песков рассказал о постоянных шутках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии 1 апреля рассказал, что в администрации Кремля принято шутить, передает РИА Новости.

"Еще как", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом представитель Кремля не стал раскрывать подробности, но уточнил, что Владимир Путин делает это "по-человечески".

На вопрос, шутил ли президент над ним, Песков сказал, что "постоянно".

Первого апреля в России отмечают День смеха, в этот праздник принято веселиться, шутить и устраивать розыгрыши.