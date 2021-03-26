Azercell покрыл своей сетью всю территорию Карабаха, включая зону контроля миротворцев: реакция армян
«Самое интересное в этой новости то, что для СМИ Азербайджана она прошла незаметно, как само собой разумеющееся. Известной она стала только после сообщений азербайджанских граждан из Ханкенди и других населенных пунктов Нагорного Карабаха», - говорится в блоге «Визит в Азербайджан».
«На удивление, положительных оценок от армян было достаточно много. А в комментариях тут же стали сравнивать эффективность работы армянской администрации и азербайджанского правительства.
Интересно, что если даже такая мелочь становится темой для неизбалованных вниманием армян Нагорного Карабаха, то о чем они будут писать, увидев уже проложенные трассы. Или аэропорт в Физули, который откроется в сентябре.
Уже сейчас, когда еще не все разминировано, когда нет удобных подъездов и не до конца разрешены организационные вопросы, примеров активного восстановления сотни. Например, музей Вагифа в Шуше, - пишет автор блога. - После оккупации Шуши от него практически ничего не осталось.
А вот так он выглядел 17 марта, когда была сделана фотография:
С современным внешним остеклением, красивее, чем прежде.
Надеюсь, все это наконец приведет наших армянских соотечественников к пониманию, что настоящие хозяева этих земель находятся на азербайджанской стороне. Если они себя таковыми тоже считают, то должны быть с теми, кто строит, а не разрушает.
С теми, с кем жили - не тужили, пока ереванская зараза не проникла в Карабах.
PS. Только мне центральный офис Азерсель напоминает мавзолей?)».