Azercell покрыл своей сетью всю территорию Карабаха, включая зону контроля миротворцев: реакция армян

«Самое интересное в этой новости то, что для СМИ Азербайджана она прошла незаметно, как само собой разумеющееся. Известной она стала только после сообщений азербайджанских граждан из Ханкенди и других населенных пунктов Нагорного Карабах а», - говорится в блоге «Визит в Азербайджан».

«На удивление, положительных оценок от армян было достаточно много. А в комментариях тут же стали сравнивать эффективность работы армянской администрации и азербайджанского правительства.

Интересно, что если даже такая мелочь становится темой для неизбалованных вниманием армян Нагорного Карабаха, то о чем они будут писать, увидев уже проложенные трассы. Или аэропорт в Физули, который откроется в сентябре.

Уже сейчас, когда еще не все разминировано, когда нет удобных подъездов и не до конца разрешены организационные вопросы, примеров активного восстановления сотни. Например, музей Вагифа в Шуше, - пишет автор блога. - После оккупации Шуши от него практически ничего не осталось.