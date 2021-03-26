Эрдоган: Турция превращается в региональный центр мобильных технологий

Компания Xiaomi совместно с Salcomp инвестирует в Турцию до 30 млн долларов с целью создания предприятия по производству мобильных телефонов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Анадолу.

По словам главы государства, в период, когда мировая экономика все еще не оправилась от последствий пандемии коронавирусной инфекции, инвесторы доверяют потенциалу турецкой экономики, верят в ее будущее.

Президент выразил благодарность за это от своего имени и имени всего турецкого народа иностранным инвесторам.

«Компания Xiaomi совместно с Salcomp инвестирует в Турцию до 30 млн долларов с целью создания предприятия по производству мобильных телефонов. На новом предприятии площадью в 14 тыс. кв. м будут трудоустроены 2 тыс. человек и будет производиться до 5 млн телефонов в год», - сказал Эрдоган.

«Турция с объемом рынка в 10 млн мобильных телефонов в год имеет стратегическое расположение на пересечении Европы, России и Ближнего Востока. Поэтому производители смартфонов делают ставку на инвестиции в Турцию, формируя мощную производственную базу регионального значения», - отметил он.