Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона сорвалась

Видеоконференция президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель сорвалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — заявил в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.