Закир Гасанов собрал генералов на Центральном командном пункте

29 марта на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие должностные лица.

Касаясь организации службы на освобожденных территориях, министр обороны довел до участников совещания поручения президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и предстоящие задачи.

Генерал-полковник З.Гасанов поручил сосредоточить основное внимание в повышении уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений на улучшении качества тренировок и занятий по боевой подготовке, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях с учетом опыта Отечественной войны.

Министр обороны подчеркнул важность обеспечения безопасности и сохранения здоровья личного состава Азербайджанской армии, повышения его морально-психологической подготовки, а также укрепления воинской дисциплины.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры на освобожденных территориях, проведению инженерно-саперных работ и мероприятий по инженерному обеспечению войск, повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.