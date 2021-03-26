Фархад Мамедов, отдел информации 15:10

На днях был подписан меморандум о взаимопонимании между немецкой компанией ECM Global Consulting GmbH и Азербайджанским архитектурно-строительным университетом (АзАСУ). Как сообщает haqqın.az, меморандум предусматривает кадровую подготовку в совершенно новой для Азербайджана сфере использования технологии 3D scanning, в том числе по применению этой технологии в строительной сфере. Документ подписали директор компании ECM Global Consulting Эльшан Мусаев и ректор АзАСУ Гюльчохра Мамедова.

ECM GlobalConsulting основана в 2013 году в Германии, работает в Баден-Бадене, ее руководителем является азербайджанец Эльшан Мусаев. Деятельность компании связана с 3D-сканированием, разработкой технологий, программного обеспечения, связанных с виртуальной реальностью и параллельными с ней технологиями, разработкой 3D-мобильных вычислительных систем и их обеспечением, а также реализацией процессов сканирования для составления 3D-мобильных карт. В последнее время она реализует в Азербайджане ряд проектов по внедрению технологий 3D-мобильного картографирования и 3D-сканирования. В частности, в сотрудничестве с ОАО «Азеришыг» разработана 3D-карта инфраструктуры электросетей и 3D-модель Ичеришехер, проведено сканирование Дворца Ширваншахов, Девичьей башни. В интервью haqqın.az, глава компании уже рассказывал читателям о возможностях применения технологий 3D-сканирования и 3D-мобильного картографирования в нашей стране, отметив, что президент Азербайджана продвигает идею «умных городов и поселков» в связи с восстановлением оккупированных территорий. Поскольку внедряемые компанией технологии являются новыми для Азербайджана, в будущих крупных проектах могут возникнуть кадровые проблемы, поэтому уже сейчас необходимо начать подготовку профессионалов этой сферы. Подписанный с АзАСУ меморандум является первым важным шагом в этом направлении.

«Как уже говорил в своих прошлых беседах с читателями сайта, технология 3D-сканирования широко применяется в различных сферах, начиная от планирования урбанизированной инфраструктуры в европейских странах и заканчивая управлением водными ресурсами. Само собой, что для внедрения любых новинок в первую очередь нужны кадры, и ECM Global Consulting хочет внести свой вклад в подготовку квалифицированных специалистов в этой сфере в Азербайджане, начав сотрудничество с Университетом архитектуры и строительства. В заключенном меморандуме отражены такие важные вопросы, как мировые стандарты, применяемые в сфере строительства, применение технологии 3D-сканирования в строительстве, освоение этой технологии в целом, подготовка программного обеспечения, проведение тренингов. Нашей общей целью является подготовка на базе университета молодых кадров, освоивших эти новые технологии. Мы считаем, что научная база университета и профиль нашей компании позволяют осуществить это. Предполагается использовать таких специалистов и в наших в будущих проектах. Потребность в кадрах есть и в других компаниях, а в перспективе возможности специалистов по 3D-сканированию еще более возрастут», - уверен Эльшан Мусаев.