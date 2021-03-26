На одной чаше весов – детище Путина, на другой – престиж США главное на сегодняшний день
По ходу строительства газопровода «Северный поток-2» впору сверять часы, и не простые, а геополитические. Да, как только геополитическая ситуация, а вернее, отношения между США и Россией смягчаются, тут же начинается и продвижение злополучной российской газовой трубы в Европу. Но стоит появиться на геополитическом горизонте туче, строительство свертывается. И никто толком не может сказать, когда и чем закончится геополитическая «ромашка», которую свободно можно назвать и просто долгостроем.
Мы не раз останавливались на проблемах «Северного потока 2», отмечая, что они носят исключительно политический характер. Но после прихода к власти в США Джо Байдена ситуация особенно обострилась. В Москве на всех уровнях утверждают, что строительство газопровода «Северный поток-2» «однозначно закончат», и именно в этом году. Совсем недавно об этом, к примеру, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, добавив, что достроить осталось совсем немного. Но в этом «немного» и кроется вся тайна проекта, предусматривающего строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии.
Целый год российская сторона говорила о готовности трубы на 95%, а теперь утверждается, что «Северный поток-2» построен на 98%. Видимо, российское судно «Фортуна», которое начало 6 февраля укладку труб в водах Дании, преодолела за этот срок еще 3%. Дело в том, что укладку труб приостанавливали в декабре 2019 года - после того, как швейцарская Allseas отказалась от строительства из-за санкций США. Угрозы администрации Трампа заставили покинуть проект и другие компании, даже страховые. Но компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG в декабре прошлого года возобновила работы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Но чуть ли не одновременно с Зубковым свое веское слово сказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. А прозвучали они грозно. По его словам, США не отказываются от санкционных мер, связанных со строительством газопровода, но Вашингтон надеется, что это не отразится на партнерских отношениях с Германией. При этом он сослался на законы США, которые требуют от новой администрации санкций против компаний, которые материально помогают строить газопровод. И призвал партнеров понять такую позицию по этому вопросу и то, «что нам нужно будет делать в будущем». В частности, он изложил это главе МИД Германии Хайко Маасу на переговорах в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, «чтобы не было никакой двусмысленности».
Главный дипломат США повторил ранее изложенную позицию США по газопроводу: «Мы очень ясно дали понять, президент Джо Байден очень ясно дал понять, что он считает «Северный поток 2» плохой идеей и плохой сделкой для Европы, для нас, для альянса (НАТО). Это подрывает основные принципы ЕС с точки зрения энергетической безопасности и энергетической независимости. Это, я считаю, бросает вызов Украине, Польше, другим странам, которые нам небезразличны». В то же время он назвал Германию одним из ближайших союзников и партнеров, добавив, что «то, что у нас есть разногласия по «Северному потоку 2» - а они реальные, - не влияет и не повлияет на наше партнерство и отношения».
Такому заявлению предшествовали долгие переговоры Блинкена с представителями Германии ЕС. Но и ранее он предупреждал Мааса о том, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции, если увидит попытки достроить или сертифицировать «Северный поток 2». Под санкции рискуют попасть компании, которые участвуют в строительстве газопровода. Госсекретарь подчеркнул, что считал важным лично заявить об этих вещах Маасу, чтобы между сторонами не было недопонимания.
Таким образом, американский госсекретарь напрочь отмел все призывы Германии и Евросоюза к противостоянию давления со стороны Вашингтона. В частности, депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям США против газопровода. Она напомнила, что введенные Вашингтоном ограничения привели к тому, что некоторые из 120 европейский компаний, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем, хотя строительство подходит к концу. И призвала Еврокомиссию переходить от пустых слов к действиям и принимать конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она подчеркнула, что Белый дом нарушает международное право, а его санкционная политика, направленная в том числе против европейских фирм, - прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет ЕС.
Но, тщетно, политика Вашингтона, в том числе и экономическая обязательна к исполнению. Во всяком случае, Белый Дом на этом настаивает. И если европейских союзников еще приходится уговаривать, то с другими разговор ныне пошел иной. Даже великие державы Китай и Россия, которых трудно отнести к друзьям Вашингтона, подвергаются откровенным угрозам за непослушание. Хотя порой санкции и прочие ограничения против них нередко оборачиваются заметным ущербом и для самой американской стороны. Но в данном случае на карту поставлено слишком многое. Проект «Северный поток» – детище президента России Владимира Путина, который намерен довести его до конца во чтобы то ни стало. Сюда уже вложен не один миллиард долларов, да и весь престиж Путина. Но, с другой стороны, престиж и интересы США поставлены на другую чашу весов. Какая чаша перевесит, кто выиграет эту борьбу, тот, видимо, и будет править судьбами мира, а не только «Северного потока».