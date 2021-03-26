Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:13

По ходу строительства газопровода «Северный поток-2» впору сверять часы, и не простые, а геополитические. Да, как только геополитическая ситуация, а вернее, отношения между США и Россией смягчаются, тут же начинается и продвижение злополучной российской газовой трубы в Европу. Но стоит появиться на геополитическом горизонте туче, строительство свертывается. И никто толком не может сказать, когда и чем закончится геополитическая «ромашка», которую свободно можно назвать и просто долгостроем.

Мы не раз останавливались на проблемах «Северного потока 2», отмечая, что они носят исключительно политический характер. Но после прихода к власти в США Джо Байдена ситуация особенно обострилась. В Москве на всех уровнях утверждают, что строительство газопровода «Северный поток-2» «однозначно закончат», и именно в этом году. Совсем недавно об этом, к примеру, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, добавив, что достроить осталось совсем немного. Но в этом «немного» и кроется вся тайна проекта, предусматривающего строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Целый год российская сторона говорила о готовности трубы на 95%, а теперь утверждается, что «Северный поток-2» построен на 98%. Видимо, российское судно «Фортуна», которое начало 6 февраля укладку труб в водах Дании, преодолела за этот срок еще 3%. Дело в том, что укладку труб приостанавливали в декабре 2019 года - после того, как швейцарская Allseas отказалась от строительства из-за санкций США. Угрозы администрации Трампа заставили покинуть проект и другие компании, даже страховые. Но компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG в декабре прошлого года возобновила работы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Но чуть ли не одновременно с Зубковым свое веское слово сказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. А прозвучали они грозно. По его словам, США не отказываются от санкционных мер, связанных со строительством газопровода, но Вашингтон надеется, что это не отразится на партнерских отношениях с Германией. При этом он сослался на законы США, которые требуют от новой администрации санкций против компаний, которые материально помогают строить газопровод. И призвал партнеров понять такую позицию по этому вопросу и то, «что нам нужно будет делать в будущем». В частности, он изложил это главе МИД Германии Хайко Маасу на переговорах в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, «чтобы не было никакой двусмысленности».