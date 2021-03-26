Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan», проводимая при поддержке Nar

Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan», которую проводил chess.az при поддержке Nar. В борьбе между 10 шахматистами, прошедшими в большой финал, Эльнур Мехтиев занял первое место. Второе и третье места, соответственно, заняли Исмаил Гурбанов и Шахрияр Рахманов. Первые три шахматиста были награждены компанией Nar специальными призами.

Всего в двухмесячной серии приняли участие 264 шахматиста из Азербайджана, Турции, России, Украины и Индии. В серии из 8 турниров и большого финала каждый турнир был назван в честь региона, освобожденного от оккупации во время Отечественной войны. Серия проходила на шахматной платформе lichess.org.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.