Производственное объединение «Азеригаз» чутко относится к обращениям семей шехидов и ветеранов. С конца прошлого года и с начала этого года в производственное объединение поступило большое количество обращений от семей шехидов, ветеранов 1-й Карабах ской и Отечественной войн.

Как сообщили haqqin.az в «Азеригаз», в обращениях говорится как о прокладке газовых линий, так и об их замене. За 3 месяца 2021 года за счет внутренних возможностей ПО «Азеригаз» газифицированы 67 частных домов шехидов и ветеранов войны. Расположение газовых линий, проходящих перед 44 индивидуальными жилыми домами, было изменено по желанию заявителей.

Эти обращения поступили как в письменном виде, так и на электронные адреса социальных сетей ПО «Азеригаз». Все они были изучены, рассмотрены, выполнены проектные работы и обеспечено осуществление всех пожеланий обратившихся. Одним из последних таких обращений стало письмо ветерана Отечественной войны Гусейна Исмаилзаде из Гянджи. Он добровольно участвовал в начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне, а 2 октября был ранен в боях за Агдере. Несмотря на то, что дом ветерана находится далеко от газопровода, он был газифицирован.

Раван Ахмедов, сын жителя села Албеккышлаг Губинского района Яфата Ахмедова, мужественно сражаясь за свободу наших земель в Отечественной войне, проявил героизм и стал шехидом. Обращение отца шехида не осталось без ответа. Их частный жилой дом также был газифицирован в кратчайшие сроки.