Жириновский предложил построить канал из Персидского залива в Каспийское море
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Инициативу, озвученную в своем аккаунте в Twitter, политик объяснил ненадежностью Суэцкого канала.
Очередная блокировка Суэцкого канала доказывает его ненадёжность. Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 29, 2021
«Очередная блокировка Суэцкого канала доказывает его ненадежность. Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу», — написал он.