Германия ужесточила правила въезда в страну

Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, но теперь решено, что оно начнет действовать с 00:00 вторника 30 марта (по местному времени).

Для посадки на рейс в Германию путешественники должны будут предоставить перевозчику сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках. Исследование должно быть сделано не позже, чем за 48 часов до вылета.

По сообщению немецких СМИ, без такого сертификата на борт самолета не пустят. Проверять, что у пассажиров при въезде в Германию есть соответствующие документы, будет федеральная полиция и сотрудники здравоохранения.

Пока известно, что наличие отрицательного ПЦР-теста для поездки в Германию собираются требовать до 12 мая.