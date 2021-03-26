Посол России в США планирует скоро вернуться в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов планирует в ближайшее время вернуться в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитываю в ближайшее время», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, 28 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены принять меры против России после завершения обзора действий Москвы, которые Вашингтон оценивает как «враждебные».

25 марта посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву на консультации.