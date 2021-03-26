В России появилась еще одна вакцина от коронавируса

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поданы в Минздрав РФ. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Как сообщил журналистам в понедельник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в Минздрав поступило досье на регистрацию вакцины "Спутник Лайт". "В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

"Спутник Лайт" - облегченный вариант препарата "Спутник V", он состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.