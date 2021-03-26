Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей Фото
Всегда уделяющий особое внимание реализации социальных проектов Yelo Bank оказал необходимую помощь еще двум гражданам, в рамках Программы самозанятости обеспечив их всем необходимым для занятия частным предпринимательством.
Yelo Bank помог ветерану Карабахской войны Халафову Рамилю и отцу шехида Рагимову Рабилу реализовать свое желание заниматься животноводством и открыть собственное дело. В результате Рамиль завел несколько мелких животных, а Рабил стал владельцем фермы.
Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам населения, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.
Понимая важность реализации подобных социальных проектов, мы всегда уделяем особое внимание социальным программам. Мы не только одними из первых присоединились к программе самозанятости, но и продолжим поддерживать реализацию этого проекта.