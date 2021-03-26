Всегда уделяющий особое внимание реализации социальных проектов Yelo Bank оказал необходимую помощь еще двум гражданам, в рамках Программы самозанятости обеспечив их всем необходимым для занятия частным предпринимательством.

Yelo Bank помог ветерану Карабахской войны Халафову Рамилю и отцу шехида Рагимову Рабилу реализовать свое желание заниматься животноводством и открыть собственное дело. В результате Рамиль завел несколько мелких животных, а Рабил стал владельцем фермы.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам населения, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.