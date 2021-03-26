Силовые структуры Армении, Азербайджана и России определяли карты, по которым осуществлялась дислокация сил на границе. Об этом в беседе с АрмИнфо заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Так, на просьбу прокомментировать, почему именно на основании советских военных карт 1975-1976 годов определялось место размещения военных на границе между Арменией и Азербайджаном, а не каких-то иных, Нагдалян подчеркнула, что этот вопрос находился не в их компетенции, и решался силовыми структурами Армении, Азербайджана и России.

Ранее, вице-премьер Тигран Авинян заявил, что на границе с Азербайджаном пограничники временно размещены на основании советских военных карт 1975-1976 годов. По его словам, речь идет о временном соглашении и в будущем должны вестись переговоры по демаркации границ.

Напомним, что в результате определения границ часть дороги, соединяющей Горус и Кафан, а также часть села Шурнух перешли под контроль Азербайджана. Азербайджан создал условия для беспрепятственного пользования этой дорогой.