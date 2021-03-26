Делегация Евросоюза едет в Турцию

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 апреля посетят Турцию. Об этом в социальных медиа написал официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс, сообщает агентство Анадолу.

По его словам, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен в рамках визита встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На прошлой неделе по итогам саммита лидеров ЕС глава Евросовета сообщил, что в Брюсселе проводят контакты с Турцией для визита в эту страну в апреле, однако не назвал точной даты поездки.

На саммите лидеров ЕС было принято решение об усилении сотрудничества с Турцией, в том числе в вопросах экономики, миграции, контактов между обществами ЕС и Турции, а также путешествий.